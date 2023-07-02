"مش ناسينا".. رسائل شكر للرئيس بعد توزيع مساعدات على المناطق الحضارية الجديدة

قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة استمرارا لدورها المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الداخلية توزع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة

وأعرب عدد من المواطنين، عن سعادتهم بالهدايا والمساعدات، موجهين رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي مبادرة كلنا واحد.

وقالت إحدى السيدات: "ربنا يخلي لنا الريس ويبارك لنا فيه وينصره على من يعاديه، في كل المناسبات مش ناسينا وساترنا".

وقالت أخرى: "وزارة الداخلية دائما بيتواصلوا معانا، ويساعدونا، وشكرا للرئيس وبارك الله فيه".