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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق داخل عقار بحدائق المعادى

حريق داخل عقار
حريق داخل عقار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة حدائق المعادى اليوم الأحد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار مكون من ٦ طوابق وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وفرض كردون أمنى فى مسرح البلاغ.

وتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس وامتد إلى الطابق السادس.

حاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنعت خطر الامتداد إلى باقى المجاورات وإخماد الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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