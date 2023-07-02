خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وطرق الاستعلام عن الاستهلاك

يضطر أصحاب عداد الغاز القديم إلى تسجيل قراءة العداد قبل دفع فاتورة الغاز الطبيعي، ووفرت شركة بتروتريد قراءة عداد الغاز من خلال موقعه الإلكتروني، كما أتاحت عدة قنوات لتسجيل قراءة عداد الغاز تمهيدًا لتسديد الفاتورة، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

وفرت شركة بتروتريد رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لأصحاب العدادات القديمة ويمكنهم ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا. ثم اكتب التفاصيل الموجودة أمامك من محافظتك ورقم الشقة واليومية والمنطقة والقطاع ، ثم اضغط اعرض، واكتب قراءة عداد الغاز بشكل صحيح، ثم الضغط على احتساب الفاتورة، والضغط على الاستعلام عن المديونية لتظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالفواتير.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

فيما وفرت وزارة البترول عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، ومنها تطبيق بتروميتر، حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

ويستطيع المواطنين تحميل تطبيق بتروميتر على الموبايل من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد أو على الأيفون.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الإنترنت، التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧، إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول او خط ارضى على رقم 17169، إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية

ويمكن أيضًا إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد ومحفظة بنك QNB .