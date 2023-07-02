شهدت أسعار البصل الأحمر اليوم الأحد 2023 في الأسواق استقرارا حيث تراوح سعره من 8 إلى 16 جنيها فيما يتراوح سعر البصل البلدي في سوق العبور بين 8 و11 جنيها.



أسعار البصل الأحمر اليوم الأحد 2023 في الأسواق

ويبلغ أسعار البصل الأحمر اليوم في سوق العبور نحو 15 جنيها فيما يبلغ سعر البصل المقور نحو 14 جنيه ويصل سعر البصل الذهبي إلى 16 جنيها ويتراوح سعر البصل الأحمر اليوم بالأسواق بين 9 إلى 13 جنيها للكيلو الواحد.

ويتم تحديد أسعار البصل طبقا لعوامل مثل العرض والطلب والظروف الجوية، والتي تحدد أسعار محصول البصل و أسعاره بالأسواق المحلية في مختلف الأسواق، وتعد سوق العبور واحدة من أكبر الأسواق التي تتداول فيها العديد من المحاصيل الزراعية ومنها محصول البصل.

البصل الأحمر اليوم الأحد 2023 في الأسواق

ويتم تحديد أسعار البصل الأحمر طبقا لمعايير وعدد من العوامل، بما في ذلك التكلفة الإجمالية للإنتاج والنقل، إضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي.

ويذكر أن البصل الأحمر يعمل على مكافحة العديد من الأمراض كما تعمل الزيوت فيه على الشفاء من نزلات البرد، كما يخفف الحساسية التي تصيب الجسم، لاحتوائه على مادة تساعد في تثبيط عمل الهرمونات المنشطة للحساسية ، ويحافظ على صحة القلب وخفض كمية الكولسترول في الدم، كما يمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين، ويساهم في منع تكون الخلايا السرطانية.

ويعتبر البصل الأحمر مطهرا للفم من البكتيريا والجراثيم، كما يعالج مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق وكذلك القصبة الهوائية، ويعمل على التخفيف من شدة أعراض الربو، ويعالج حالات الرشح وله دورا كبير معالجة الخصوبة لدى الرجال.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاعاتها ومراكزها البحثية بدعم جميع المزارعين في القرى وخاصة مزارعي البصل لما له من قيمة تصديرية عالية.

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