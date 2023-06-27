كيف يساعد البصل في التحكم بمستويات السكر في الدم؟

يستخدم البصل في كل منزل تقريبًا سواء كان ذلك لتحضير أطباق الكاري أو البطاطس المقلية أو السلطات المنعشة أو السندويشات الحارة.

يمكن طهي البصل الخام أو المحمص أو المسلوق أو المقلي أو المخبوز بطرق متنوعة يضفي كل منها طعمًا مميزًا على المستحضرات.

بصرف النظر عن استخدامه في الطهي يستخدم البصل على نطاق واسع في الطب التقليدي لمشاكل الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية أو اضطراب المعدة أو اضطرابات المرارة.

يستخدم البصل أيضًا في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية مثل آلام الصدر وارتفاع ضغط الدم. تستخدم ماسكات البصل أيضًا على نطاق واسع حيث أن لها العديد من الفوائد لصحة الشعر من تعزيز نمو الشعر ومنع حكة فروة الرأس.



كيف يمكن أن يساعد البصل في التحكم في مستويات السكر في الدم :

المركبات المحددة الموجودة في البصل مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت لها أيضًا تأثيرات مضادة لمرض السكر، كميات عالية من الألياف والحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج ومختلف المغذيات الدقيقة الأساسية التي تعزز الصحة بعدة طرق.



لقد ثبت أن كيرسيتين يتفاعل مع الخلايا في الأمعاء الدقيقة والبنكرياس والعضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية والكبد للتحكم في تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم بالكامل.



أنها تخفض نسبة السكر في الدم بسبب حقيقة أنها من البريبايوتكس، وهي ألياف غير مهضومة تمر عبر الجهاز الهضمي العلوي إلى الأمعاء الغليظة حيث تحفز نمو البكتيريا المفيدة، والمثير للدهشة أن بكتيريا الأمعاء لها دور في تنظيم الجلوكوز.



وتجدر الإشارة إلى أن البصل النيء هو الأكثر فائدة لصحتنا، يظهر مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض أنه يمكن أن يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر.

ثبت أن عصير البصل الناضج يوفر خصائص مضادة لمرض السكري ويمنع ارتفاع السكر في الدم.