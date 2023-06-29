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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الأهلى يواجه البنك الأهلي الليلة.. وإيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

الظهيرة
الظهيرة

تداولت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الأهلى يواجه البنك الأهلي الليلة.. خطوة جديدة لحسم اللقب رسميًا

الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الدوري، بهدف الاقتراب من حسم اللقب بشكل رسمي. 

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إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

أفلام عيد الأضحى

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، حيث حققت الأفلام الأربعة المعروضة بدور العرض المصرية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك إيرادات كبيرة خلال أول أيام العيد.

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"إيرباص" تسلم أول طائرة مجمعة بالصين لأكبر شركة طيران منخفضة التكلفة بأوروبا

طائرة من طراز إيه

تسلمت شركة طيران أوروبية أول طائرة مجمعة في الصين من إنتاج شركة "إيرباص"، وهي من طراز "إيه 321 نيو"، حسبما أفادت شبكة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.

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"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

طفلة

أمر المحامى العام بأكتوبر، بإحالة عامل دليفري إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 14 عاما بمنطقة 800 فدان بأكتوبر.

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الليلة.. "بلاك تيما" يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في الساقية

بلاك تيما

يحتفل فريق بلاك تيما مساء اليوم مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك بحفل غنائي ضخم بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

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وكيل الأزهر: حريصون على مواكبة التطور العلمي وتطبيق التحول الرقمي بامتحانات الثانوية

وكيل الأزهر

أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، إن الأزهر حريص على مواكبة التطور العلمي والأنظمة التعليمية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التحول الرقمي.

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