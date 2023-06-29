ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "بلاك تيما" يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في الساقية

بلاك تيما
بلاك تيما

يحتفل فريق بلاك تيما مساء اليوم مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك بحفل غنائي ضخم بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية  الصاوي بالزمالك وتبدأ أسعار تذاكر الحفل بمبلغ 150 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم فريق بلاك تيما خلال الحفل العديد من المفاجأت للجمهور بجانب غناء العديد من أشهر أعمالهم الغنائية ومنها: “أخبار أهرام جمهورية، أنت فاكرني هندي، بحار، زحمة، قول اه، كل مرة”، وغيرها.

آخر أعمال بلاك تيما الغنائية

وكان فريق بلاك تيما طرح مؤخرا أحدث اعماله الغنائية بعنوان “ألطف بينا يارب” وهي من كلمات وألحان محمد عبده وتوزيع موسيقي وتسجيل وميكس وماستر أحمد شعتوت، وتقول كلمات الأغنية: “كل عام وانتم بخير الصيف أهو جه علينا والهرمونات كتير بتجيب وتودي فينا مش هتطيق السرير وهتسهر الليالي وأصحابك الكتير هتخليك لا تبالي تهدى وتبرد نارك وتعلي وتجيب بطيخه بطيخه تطلع تتفاجأ بيها بتنشر جارتكوا مديحه مديحه ألطف بينا  يارب من الصيف وبلاويه واللى بيجرى فيه اللى بيجرى فيه ألطف بينا  يارب من الصيف وبلاويه واللى بيجرى فيه اللى بيجرى فيه”.

فريق بلاك تيما

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم: أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده. 

نجح الفريق في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما نال الفريق العديد من الجوائز منها جائزة الميوزك أوورد للشرق الأوسط. 

وهو فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، وأطلق ألبوم "بحار" عام 2010 الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما طرح الفريق ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012. 

وحصل الفريق على جائزة "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

فريق بلاك تيما بلاك تيما ساقية عبد المنعم الصاوى ساقية الصاوي أمير صلاح الدين

الأكثر قراءة

رغم مرضها.. سيدة تخلع زوجها لإجباره لها على العمل في الزراعة

تقرير هندى: رئيس الوزراء وصف رحلته إلى مصر بالتاريخية

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

تفاصيل الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" وأماكن وموعد الاختبارات

أسباب الصداع بعد القيلولة.. وحلول بسيطة لتجنبه

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى والبنك الأهلى الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟