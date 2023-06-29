"إيرباص" تسلم أول طائرة مجمعة بالصين لأكبر شركة طيران منخفضة التكلفة بأوروبا

تسلمت شركة طيران أوروبية أول طائرة مجمعة في الصين من إنتاج شركة "إيرباص"، وهي من طراز "إيه 321 نيو"، حسبما أفادت شبكة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس.

ووفقًا للشبكة الصينية، فقد تم تجميع الطائرة بخط التجميع النهائي في مدينة تيانجين، شمالي الصين، قبل أن يتم تسليمها إلى شركة "ويز إير" المجرية، في مراسم أُقيمت في تيانجين يوم الثلاثاء الماضي.

وتعد "ويز إير" المجرية التي تسلمت الطائرة، أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في وسط وشرق أوروبا.

يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي الصيني

وقالت شركة "إيرباص" إن تسليم الطائرة الأولى التي تم تجميعها في الصين لعميل أوروبي يمثل علامة فارقة بالنسبة لفرع الشركة في الصين "إيرباص تيانجين".

وأوضح كريستوف شريمب، المدير العام لمركز "إيرباص تيانجين" أنه في وسط الانتعاش الاقتصادي الصيني، يواصل خط التجميع النهائي الآسيوي، تعزيز قدرته بما يسهم في تلبية طلبات العملاء الدوليين.

وأشار شريمب إلى أن ذلك يتماشى مع الانتعاش الاقتصادي القوي للصين.

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الطائرات من طراز "إيه 321" الدارج، أعلنت شركة إيرباص عن خطتها لتوسيع قدرة خط التجميع في تيانجين على إنتاج هذا الطراز في عام 2021.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لطائرة "إيه 321 نيو"، وهى الأكبر في عائلة "إيه 321"، 244 راكبًا.

ويمثل خط التجميع النهائي في مدينة تيانجين الصينية، أول خط تجميع لطائرات تجارية لشركة إيرباص خارج أوروبا، ويرجع تاريخ افتتاحه إلى عام 2008.

وأعلنت شركة إيرباص في أبريل الماضي عن بناء خط تجميع ثانٍ في تيانجين لتوسيع الطاقة الإنتاجية لعائلة "إيه 320"من طائرات الركاب لتلبية طلب العملاء العالميين.

يشار إلى أن شركة إيرباص تنافس بشدة مع شركة بوينج الأمريكية كل عام على طلبيات الطائرات. فعلى الرغم من أنه لديهما مجموعة واسعة من المنتجات في قطاعات مختلفة من ذات الممر الواحد لذات الجسم العريض، فطائراتهم لا تتنافس دائما رأسا لرأس. وبدلا من ذلك فإنها تستجيب مع نماذج أصغر قليلا أو أكبر قليلا من الأخرى من أجل سد أي ثغرات في الطلب، وتحقيق ميزة أفضل.