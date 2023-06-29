الأهلى يواجه البنك الليلة.. خطوة جديدة لحسم اللقب رسميًا

يسعى الأهلي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الدوري، بهدف الاقتراب من حسم اللقب بشكل رسمي.

ويواجه الفريق البنك الأهلي في مباراة صعبة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة، خلف بيراميدز الأول برصيد 67 نقطة، ولكن لا يزال لديه 6 مؤجلات.

من جانبه، يحتل فريق البنك المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.

ويعتبر هذا الموسم مثاليًا لعشاق الفريق الأحمر، حيث لم يخسر الأهلي في أي مباراة في الدوري، وذلك بفضل المدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي حصد جميع الألقاب في البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس الرابطة التي قرر عدم المشاركة بها.

ويعول كولر على سياسة التدوير التي ساهمت في تقارب مستوى اللاعبين بجانب تألق النجم حسين الشحات الذي قاد الفريق لعبور عقبة منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر.

من جانبه، استقر مارسيل كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء البنك، والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب أليو ديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات، وفي الهجوم محمود كهربا.