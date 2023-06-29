وكيل الأزهر: حريصون على مواكبة التطور العلمي وتطبيق التحول الرقمي بامتحانات الثانوية

أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، إن الأزهر حريص على مواكبة التطور العلمي والأنظمة التعليمية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التحول الرقمي في الكثير من أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام.

وقال وكيل الأزهر، البوم الخميس، إن الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يأخذ عدة خطوات، تبدأ أولى هذه الخطوات في شهر يناير بتسجيل بيانات الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة شهرين للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية، ثم تأتي الخطوة الثانية بفتح باب التقدم لرئاسة اللجان ومساعديهم على بوابة الأزهر للاختيار من بينهم العدد المطلوب للجان.

وتابع يتم اختيار الملاحظين إلكترونيا دون أي تدخل بشري ومن وقع عليه الاختيار يتم تجهيز خطابات الندب لهم من قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للقضاء على الوساطة والمحسوبية، فضلا عن عدم علم رؤساء اللجان والملاحظين بمكان لجانهم مما يضمن عدم معرفته بأي أحد من اللجان وهو ما يضبط الامتحان بشكل كبير.

- 25 ألفا من المعلمين للملاحظة و10 آلاف من الإداريين والعمال شاركوا في أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية

وأضاف وكيل الأزهر أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم رفع درجات الاستعداد القصوى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مبينا أنه شارك في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 25 ألفا من المعلمين للملاحظة و10 آلاف من الإداريين والعمال.

وأكد أنه تم الحرص على توفير كل سبل الراحة لطلابنا لتأدية امتحاناتهم على أكمل وجه، وأن كل الخطوات التي تم القيام بها هي لضبط اللجان باعتبارها أهم خطوة في تحقيق العدالة بين الطلاب، وحتى يأخذ كل طالب حقه كاملا غير منقوص، لتحقيق هدف أسمى وهو تقديم طالب مجتهد للمجتمع يعتمد على نفسه لا يقبل بالغش في أي مرحلة من حياته، لبناء مستقبل مشرق وأفضل لمصرنا الغالية.

