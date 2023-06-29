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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

طفلة
طفلة

أمر المحامى العام بأكتوبر، بإحالة عامل دليفري إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 14 عاما بمنطقة 800 فدان بأكتوبر.

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها وجاء نص التحقيقات كالتالي:

س/ ما تفصيلات ما حدث؟

ج/ اللي حصل إن أنا ساكنة في مشروع ۸۰۰ فدان من شهر، وعندي بنتي عمرها ١٤سنة وكان فيه واحد في المنطقة شغال دليفري في سوبر ماركت جنبنا، وبدأ يتعرف على بنتي لما كانت بتنزل تجيب طلبات من السوبر ماركت ده، واتكلم معاها وقالها أنا بحبك وعايز أطلع أخطبك من مامتك واتجوزك وهي فرحت وقالتله هقول لماما ولما بنتي جت اتكلمت معايا وقالتلي أنا قولتلها انتي لسة صغيرة وفي سن المراهقة ولسة هتخشي جامعة وتقابلي ناس كتير ونركز في التعليم.

وأضافت: "الولد ده كان بيحاول يقابل بنتي وينزل معاها ومرة بنتي اتأخرت بره البيت وتليفونها اتقفل ولاقيت بعدها أبو الولد بيكلمني يقولي اهدي بنتك هترجعلك وروحت خدت بنتي منه، وقالي أنا ضربت الواد وخدتلك حقك وقالي إن ابنه بيحب بنتي وعايز يتجوزها وعايز يتقدم ليها قولتله لأ الموضوع انتهى وبنتي معايا والموضوع اتقفل وخدت بنتي ومشيت وقولتله لو ابنك جه جنب بنتي تاني هشتكيه عشان أنا بنتي لسة صغيرة. 

وتابعت: بعدها بأسبوع بناتي الاثنين كانوا نازلين يجيبوا طلبات فجه الولد ده وقفهم في الشارع وكان عايز يكلم بنتي ولما عرفت نزلت أتخانق معاه وأبوه كلمني تاني وكان عايز يتقدم لبنتي تاني ويوم الأحد أنا رجعت من الشغل لاقيت بنتي الثانية بتعيط وبتقولي إن اختها نزلت ترمي الزبالة ولاقتها واقفة بتكلم مع الولد وبعدها خدها ومشي ووقتها تليفونها اتقفل وبعدها الولد ده قال للناس زي ما أمها اتخانقت معايا قدام الناس أنا هكسر عينها وهخش عليها عشان أمها ترضى تجوزهالي وهكسرها هي وبنتها وهخليها هي وبنتها يجروا ورايا عشان اتجوز بنتها وروحت القسم اشتكيت وعرفت بعدها إنه نام مع بنتي وده كل اللي حصل.

وجاء أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الفتاة والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد؛ إذ ارتئى في حداثة سنها وقلة خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته مستغلاً في ذلك حبها له، فسلمت له نفسها وحسر عنها ملابسها مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها العرضي.

التحقيقات الجنايات السوبر ماركت الشغل المجني عليها النيابة بهتك عرض

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