أخبار الظهيرة| الأهلى يعرض 17 لاعبًا للبيع وطقس الـ72 ساعة المقبلة

تناولت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الإمدادات

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق، وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.74% إلى 74.73 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، وموافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تسويق أكثر من 17 لاعبًا خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مصر تُحدث مساهماتها المحددة وطنيًا "NDC" لتعزيز العمل المناخي

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن قرار اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديث المُساهمات المُحددة وطنيًا NDC، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، يُعد خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية اتساقًا مع ما ورد في الإعلان السياسي المشترك.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وكالة الفضاء المصرية توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الروسية في يوليو

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور شريف صدقي، عن توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة ونظيرتها الروسية في شهر يوليو المقبل خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، الذي سينعقد في سانت بطرسبرج.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض طفيف بداية من الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت الهيئة إن طقس اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كل أنحاء الجمهورية، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)