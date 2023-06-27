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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض طفيف بداية من الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس الموافق 29 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

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