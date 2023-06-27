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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الإمدادات

النفط
النفط

ارتفاع  أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.74% إلى 74.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"بنسبة 0.99% إلى 70.06 دولار للبرميل.
وأغلقت العقود على ارتفاع حيث سجل "برنت" قراءة عند 74.18 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 69.37 دولار للبرميل.
يذكر أنه أمس، مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.

اسعار النفط الاسواق العقود الآجلة للخام برنت الخام الآمريكي

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