"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، وموافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تسويق أكثر من 17 لاعبًا خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة حصلت على الضوء الأخضر من كولر بتسويق اللاعبين المعارين بعد متابعة تقرير الجهاز المعاون له من أجل منحهم فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الموسم المقبل، بعدما أبدى استياءه من تراجع مستوى المعارين مع أنديتهم ولم يحقق أي لاعب المطلوب منه قبل الإعارة.

وأضاف المصدر أن اللاعبين المعارين الذين سيظلوا خارج القلعة الحمراء هم مصطفى فوزى وأحمد سيد عبدالنبى وميدو حسام وفهد جمعة وأحمد سيد غريب والعربى بدر ومحمد نصير ولويس ميكيسونى ووالتر بواليا وسعدالدين سمير وكريم نيدفيد ومصطفى البدرى ومحمود وحيد، بجانب بيع حسام حسن إلى سموحة بشكل نهائى بعد تمسك المدير الفني بقرار عدم عودته خلال الموسم المقبل عقب حصوله على تقرير من محلل الأداء التونسي ياسين الميكاري.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب أيضًا تسويق أيمن أشرف ومحمد فخرى وكريم الدبيس والبرازيلي برونو سافيو بعد خروجهم من حساباته الفنية في الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعد إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق الداخلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.