وكالة الفضاء المصرية توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الروسية في يوليو

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة ونظيرتها الروسية في شهر يوليو المقبل خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، الذي سينعقد في سانت بطرسبرج.

وأشارت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن ذلك جاء خلال استقباله وفد وكالة الفضاء الروسية برئاسة يوري بوريسوف، والسفير غيورغي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم، وذلك بمقر الوكالة.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء أنه تربط مصر علاقات طويلة الأمد ووثيقة مع روسيا وقدرات وتعاون كبير نحو التنمية، موضحا أنه تم خلال الزيارة عقد مناقشات حول المبادئ والفوائد الضرورية لتطوير التعاون المصري الروسي في مجال تطوير تعليم تكنولوجيا الاتصال واستكشاف الفضاء الخارجي وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية وتطوير البرنامج المأهول والبنية التحتية الفضائية والأرضية.

وزار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وكالة الفضاء المصرية، وكان في استقباله الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

خلال الزيارة تم عقد اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة حلوان ووكالة الفضاء المصرية، وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجال الفضاء.

عرض الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عرض تقديمي، موضحا دور الوكالة فى توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، معربًا عن استعداد وكالة الفضاء المصرية لتوفير كافة الدعم والتسهيلات لجامعة حلوان في سبيل تعزيز التعاون بينهما، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية.

وفى نهاية الزيارة تم عمل جولة تفقدية داخل وكالة الفضاء المصرية.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور مجدى الحجرى القائم بعمل عميد كلية العلوم، الدكتور محمد نبيل مدير مركز الطقس الفضائي بالجامعة، الدكتور جمال عبد الفضيل الاستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة ومنسق الاتفاقية بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية.