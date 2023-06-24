تشكيل الأهلى المتوقع أمام منتخب السويس بالكأس وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس ببطولة كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، فى ظل النشوة التي يعيشها عشاق ومشجعى الأهلى خلال الفترة الأخيرة.

وحصد الأهلي مؤخرًا بطولة دورى أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربى، وقبلها بطولة االسوبر المحلى على حساب بيراميدز، كما عاد الفريق الأحمر للتربع على قمة جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حرس الحدود، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر.

موعد مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع فريق منتخب السويس أحد فرق دورى الدرجة الثانية فى تمام الثامنة والنصف من مساء غدًا الأحد 25ـ6ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة دور الـ 32 لبطولة كاس مصر.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

ويصعد الفائز من مباراة الاهلى ومنتخب السويس لدور الثمانية فى البطولة، لمواجهة الداخلية، الذى حقق بدورة الفوز على أسوان بركلات الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافة بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس بالكأس

يجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عدة تغييرات على تشكيل الأهلى أمام منتخب السويس، لمنح عدد من اللاعبين الراحة، فى ظل توالى المباريات.

وتشهد مباراة الأهلى ومنتخب السويس غياب محمود متولى وعمرو السولية للاصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس

حراسة المرمي: على لطفى

خط الدفاع: كريم الدبس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح

خط الوسط: محمد فخري وأحمد القندوسي ومحمد مجدى أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز على منتخب السويس، للصعود لدور الثمانية ومواجهة الداخلية، والفوز لمواصلة المشوار حتى النباراة النهائية، لرغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقب بطولة كأس مصر والذى حققه فى النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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