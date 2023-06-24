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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يختار قائمة الأهلى ويحدد ملامح التشكيل لمواجهة منتخب السويس فى الكأس

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة منتخب السويس غدًا الأحد على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة محمود كهربا ومحمد هاني ومحمد الضاوي كريستو بعد استبعادهم من مباراة حرس الحدود في الدوري للراحة بينما يستمر غياب محمود متولي مدافع الفريق بعد إصابته في كاحل القدم ويغيب 3 أسابيع. 

يحدد كولر ملامح التشكيل الذي سيخوض اللقاء، وقد يشهد بعض التغيرات لمنح الفرصة لكل اللاعبين وأيضًا إراحة الأساسيين خاصة أنه يخشى من مفاجأت كأس مصر.

ويعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين على هامش الأخير من أجل متابعة آخر 3 مباريات لفريق منتخب السويس في دوري القسم الثاني لوقوف اللاعبين على المنافس.

وركز السويسري، خلال المحاضرات الفنية الأخيرة، على العامل النفسي من أجل تفادي وصول لاعبي الفريق إلى حالة من التشبع بالبطولات، وهو شعور عادة ما يصيب اللاعبين بعد الفوز باللقب ويؤثر على أدائهم فيما يليه من مباريات.

وطلب كولر من لاعبي الفريق التركيز في المباراة والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن مباريات كأس مصر صعبة بغض النظر عن اسم المنافس لأن كل الفرق لديها رغبة في حصد اللقب وهو ما يصعب أي مباراة يخوضها الفريق.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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