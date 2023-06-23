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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ماراثون ركلات الترجيح.. البنك الأهلي يعبر طلائع الجيش ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

تأهل فريق البنك الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 8-7 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور الـ16.

ويلتقي البنك الأهلي مع الفائز من مواجهة الزمالك وفاركو، والتي تقام في وقت لاحق  من اليوم الجمعة.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك أحمد ياسر التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 25 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، لم تتغير خلالهما النتيجة، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق البنك الأهلي بفوزه 8/7.

البنك الأهلي طلائع الجيش مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش كاس مصر

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