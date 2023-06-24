يبحث عشاق رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 24-6-2023 والقنوات الناقلة لمباراة البطولات الكروية الكبري العالمية والمحلية، وأخبار أبرز الفرق واللاعبين من مختلف دول العالم، واستديو تحليلي لكافة المباريات على يد خبراء كرويين على مستوى دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-6-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-6-2023 والقنوات الناقلة من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع "الدستور" الإلكتروني للقراء من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يمكن متابعة المباريات من خلال شاشة مجموعة قنوات Bein sports القطرية وجاء جدول المواعيد كما يلي:-

بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23

موعد مباراة المغرب الأوليمبي ضد غينيا الأوليمبي في تمام الساعة 11 مساء.

بطولة كأس مصر

موعد مباراة نادي النجوم ضد نادي سموحة في تمام الساعة 8:30 مساء.

بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

موعد مباراة نادي المصري ونادي الفيوتشر إف سي في تمام الساعة 9:20 مساء.

بطولة الدوري التونسي

موعد مباراة النجم الساحلي ونادي الأفريقي التونسي في تمام الساعة 6:30 مساء.

موعد الترجي الرياضي ونادي الصفاقسي التونسي في تمام الساعة 6:30 مساء.

بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز

موعد مباراة نادي هوراكان ضد نادي نيولز أولد بويز في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

موعد مباراة أرجنتوس ضد نادي ديفنيسا خوستيكا في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

موعد مباراة نادي ينويون سانتا في ضد نادي إينديبنديبني في تمام الساعة 2:30 ظهرا.



تردد قناة Bein sports عبر نايل سات

يستطيع كافة المواطنين من جميع دول العالم مشاهدة كافة المباريات الرياضية عبر شاشة مجموعة قنوات Bein sports القطرية من خلال الاحداثيات التالية:-



قناة Bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة Bein sports المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة Bein sports الإخبارية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة Bein sports Max

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.