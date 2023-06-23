مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 23-6-2023
استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند التراجع الذي سجلته منذ عدة أيام، حيث تراجع سعر طن الحديد من عز إلى 37 ألف جنيه، بعد أن وصل إلى 40 ألف جنيه.
وكانت أغلب شركات الحديد قد لجأت إلى رفع سعر الحديد أكثر من مرة مع اتجاه الدولة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 23-6-2023
سعر الحديد اليوم
طن الحديد من عز 37,100 جنيه
طن الحديد بشاى 37,600 جنيه
طن الحديد العتال 35,600 جنيه
طن الحديد عطية 35,600 جنيه
حديد المصريين 37,600 جنيه
حديد الكومى 34,600 جنيه
حديد العشري 35,300 جنيه
حديد مصر ستيل 35,100
حديد سرحان 34,600 جنيه
حديد المراكبى 37,600 جنيه
حديد المعادي 34,600 جنيه
حديد بيانكو 34,300 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
أسمنت المسلح 1,830 جنيها
أسمنت السهم 1,730 جنيها
أسمنت السويدي 1,900 جنيه
أسمنت النصر 1,795 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
اسمنت حلوان 1,750 جنيها
أسمنت الفهد 1,700 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,690 جنيها
أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات
أسمنت العسكري 1,730 جنيها
جنوب الوادي 1,720 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه