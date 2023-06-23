مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 23-6-2023

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند التراجع الذي سجلته منذ عدة أيام، حيث تراجع سعر طن الحديد من عز إلى 37 ألف جنيه، بعد أن وصل إلى 40 ألف جنيه.

وكانت أغلب شركات الحديد قد لجأت إلى رفع سعر الحديد أكثر من مرة مع اتجاه الدولة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 23-6-2023

سعر الحديد اليوم

طن الحديد من عز 37,100 جنيه

طن الحديد بشاى 37,600 جنيه

طن الحديد العتال 35,600 جنيه

طن الحديد عطية 35,600 جنيه

حديد المصريين 37,600 جنيه

حديد الكومى 34,600 جنيه

حديد العشري 35,300 جنيه

حديد مصر ستيل 35,100

حديد سرحان 34,600 جنيه

حديد المراكبى 37,600 جنيه





حديد المعادي 34,600 جنيه

حديد بيانكو 34,300 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1,830 جنيها

أسمنت السهم 1,730 جنيها

أسمنت السويدي 1,900 جنيه

أسمنت النصر 1,795 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

اسمنت حلوان 1,750 جنيها

أسمنت الفهد 1,700 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,690 جنيها

أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات

أسمنت العسكري 1,730 جنيها

جنوب الوادي 1,720 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه