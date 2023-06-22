الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.601 دولار للمليون وحدة حرارية

صورة - ارشيفية
صورة - ارشيفية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمي، خلال الساعات الماضية، لتسجل 2.601  دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ، خلال التعاملات فيما سجلت الأسعار في وقت سابق  2.561 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكشفت تقارير إن أسعار الغاز الطبيعي القياسية في أوروبا ، انعكست على الأسعار العالمية والآسيوية للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة. وقد ارتفعت الأسعار في أوروبا في الأسبوعين الماضيين بسبب انقطاع الخدمة والصيانة في مصانع معالجة الغاز في النرويج، والتي تعد الآن أكبر مورد منفرد للغاز إلى أوروبا بعد أن قطعت روسيا عمليات التسليم للعديد من عملاء الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلي وجه اخر يتوقع المحللون أن يشهدوا زيادة قدرها 97 مليار قدم مكعب، انخفاضًا من 104 مليارات قدم مكعب سابقًا، للإشارة إلى أن مشتريات الغاز الطبيعي آخذة في الانتعاش أو أن العرض محدود. ويمكن أن تجلب الزيادة الأصغر مزيدًا من الاتجاه الصعودي للسلعة، ويتوقع خبراء الطاقة العالمية، أن الطلب على الغاز في موسم الصيف قد يجلب بعض الارتفاع، ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزون القادمة من وزارة الطاقة الأمريكية زيادة طفيفة في المخزونات مقارنة بالتقرير السابق.

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