منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الأربعاء

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 في البنوك

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

ثبت سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.