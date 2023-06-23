لو فاتك التريند|تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو وإجازة عيد الأضحى في السعودية ومصر

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية ومصر

يشغل بال آلاف من المواطنين معرفة موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية ومصر عبر جوجل، متى ستبدأ وتنتهي، لكي يتمكنوا من الاستعداد لها.

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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في كأس مصر

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في كأس مصر، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، نظرًا لأهمية المباراة للجمهور الزملكاوي.

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موعد أذان المغرب اليوم في محافظات مصر

موعد آذان المغرب اليوم في مصر من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على “جوجل” لمعرفة الأذان في العشر من ذي الحجة.

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أسعار بيض المائدة اليوم 23 يونيو 2023 في بورصة السلع

شهدت أسعار طبق البيض استقرارًا في الأسعار اليوم الجمعة في بداية التعاملات، حيث أن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

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"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، الموافق 23 يونيو 2023.

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سحر "تيتانيك".. لماذا تستمر كارثة غرق السفينة في جذب العقول بعد قرن من الزمان؟

قالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، إن سحر سفينة تايتنك لا يزال يسيطر على اهتمام وعقول الكثيرين بعد قرن من الزمان، لمشاهدة مظاهر البذخ والرفاهية والتعرف على أسرار المحيط العميق.

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