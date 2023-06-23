"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، الموافق 23 يونيو 2023.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن اليوم سنبدأ ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة و درجتين عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية نهارًا.

وأضافت أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وتكون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهي عامل مهم جدًا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من 2 درجة إلى 3 درجات.

وتابعت: "سنشعر اليوم بالأجواء الحارة اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، كما أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات المطلة على البحر المتوسط في فترات النهار، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس".

كما أشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح، لكن الأجواء في هذه الأوقات تكون معتدلة تمامًا، كما أن هناك نشاطا نسبيا للرياح في فترات المساء في أغلب المحافظات، وهو ما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في فترات الليل.