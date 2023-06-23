الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو فى كأس مصر

الزمالك
الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في كأس مصر، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، نظرًا لأهمية المباراة للجمهور الزملكاوي، بعد أن ضمن بشكل رسمي ضياع لقب الدوري، الذي فاز به آخر موسمين.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر، فتُقام اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر، على قناة ON TIME SPORTS 1.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو، فاستقر المدرب المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو، بشكل كبير، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الليلة.

ونستعرض تباعًا تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في كأس مصر:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا- مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على بروكسي بصعوبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32، فيما أقصى فاركو المصرية للاتصالات، بالانتصار بهدف نظيف.

ويلعب طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذات الدور.

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