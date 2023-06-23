موعد أذان المغرب اليوم في محافظات مصر

موعد اذان المغرب اليوم في مصر من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على “جوجل” لمعرفة الأذان في العشر من ذي الحجة.

ويرصد “الدستور” موعد أذان المغرب اليوم في مصر ومواقيت الصلاة في بعض المحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية وفق الهيئة المصرية للمساحة، وتحرص يوميا على نشرها على موقعها الرسمي.

موعد أذان المغرب اليوم في مصر

وفي السطور التالية يمكنكم معرفة مواقيت الصلاة اليوم 23 يونيو 2023 بمحافظات مصر كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:31 مساء

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:41 مساء

موعد أذان المغرب: 8:08 مساء

موعد أذان العشاء: 9:43 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 صباحًا

أذان العصر: 4:09 مساء

أذان المغرب: 7:39 مساء

أذان العشاء: 9:04 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:30 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساءً

أذان العشاء: 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:17 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:01 صباحًا

أذان الظهر: 12:55 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساء

أذان العشاء: 9:37 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:15 مساء

أذان المغرب: 7:44 مساءً

أذان العشاء: 9:11 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا