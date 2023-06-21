الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تحميل كتيب مفاهيم مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

طلاب
طلاب

ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات، بالثانوية العامة، الشعبة الأدبية، للحصول على كتيب مفاهيم مادة الجغرافيا، وذلك مع اقتراب موعد اختبار مادة الجغرافيا، المقرر يوم الأحد المقبل، وفقا للجدول المقرر من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على مستوى الجمهورية.

كتيب مفاهيم مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي رابط الحصول على كتيب مفاهيم مادة الجغرافيا، ويمكن للطلاب الحصول عليه عبر الرابط التالي: هنا

ويريد الطلبة والطالبات، التعرف على شكل ورقة المفاهيم، و حفظ أماكن المادة العلمية داخلها، حتى لا يضيعون وقت في البحث داخلها داخل اللجنة الامتحانية.

يحتوى كتيب المفاهيم في مادة الجغرافيا، على أهم المفاهيم والقوانين والخرائط والمصطلحات داخل المادة، والتي يمكن للطلاب الاستعانة بها داخل الامتحان.

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) لأداء الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، يوم الأحد الموافق 25 يونيو ٢٠٢٣ .

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كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) غدا الأربعاء الموافق 21/6/2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وادي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، من امتحان الدور الأول، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب/ طالبة، حيث ادى عدد (1982) طالب اللغة الإنجليزية، وعدد (581525) طالب اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالب اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالب اللغة الإيطالية، وعدد (6182) طالب اللغة الأسبانية، وعدد (87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) ، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا طلاب الشعبة الأدبية طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العام للعلوم والتكنولوجيا وزير التربية والتعليم كتيب مفاهيم مادة الجغرافيا الثانوية العامة 2023

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