الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

وزير التعليم
وزير التعليم

انتهت كنترولات التصحيح من تقدير درجات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، الذي أداه الطلاب الأحد الماضي، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن نسبة النجاح في مادة اللغة  العربية مرتفعة ومبشرة. 

وأضاف المصدر أن كنترولات التصحيح ستبدأ في تصحيح مادة اللغة الأجنبية الثانية من اليوم الأربعاء.

وكان أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحان الدور الأول من الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب وطالبة، حيث يؤدى عدد (1982) طالبًا اللغة الإنجليزية، وعدد (581525) طالبًا اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالبًا اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالبًا اللغة الإيطالية، وعدد (6182) طالبًا اللغة الإسبانية، وعدد (87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

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مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

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