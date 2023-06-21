الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية علمى 2023 يؤدون امتحان مادة النحو

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، امتحان مادة النحو، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي بلغ ١٤١٥٠٩ طلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

وواصل طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، في كافة معاهد الجمهورية، حيث أدوا الامتحان في مادة الأحياء، وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد المتقدمين من  القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، واختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفسير، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التوحيد، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أي شكاوى.

الأكثر قراءة

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

ضياء رشوان عن 30 يونيو: الشعب قال كلمته

رسميًا.. «كانتي» في اتحاد جدة مقابل 200 مليون يورو (صور)

بسبب استغاثة مواطن.. ضبط كميات من الحشيش والهيروين خلال حملة أمنية ببولاق الدكرور

"كيف نُفذت عملية عيلى رغم التواجد الأمنى المكثف؟".. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

سلماوى لـ"الشاهد": "حدود الدولة الوطنية لم تكن حاضرة فى ذهن الإخوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة