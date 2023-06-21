ننشر ورقة مفاهيم مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية

ورقة مفاهيم مادة الكيمياء، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات، بالثانوية العامة، بشعبة علمي علوم ورياضة ، مع اقتراب موعد اختبار مادة الكيمياء، المقرر يوم الأحد المقبل، على مستوى الجمهورية.

وينشر “الدستور” في التقرير التالي أوراق مفاهيم مادة الكيمياء:

ويستعين الطلبة والطالبات بتلك المفاهيم التي تحتوي على أهم المفاهيم والقوانين والمعادلات داخل المادة، والتي يمكن للطلاب الاستعانه بها داخل الامتحان.

وانتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، من امتحان الدور الأول، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) طالبا/ طالبة، حيث أدى (1982) طالبا اللغة الإنجليزية، وعدد (581525) طالبا اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالبا اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالبا اللغة الإيطالية، وعدد (6182) طالبا اللغة الإسبانية، وعدد (87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وتمكنت أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) غدا الأربعاء الموافق 21/6/2023.