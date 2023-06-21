الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب بلجيكا ضد هولندا، ومباراة منتخب إسبانيا ضد رومانيا في مباريات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا والقنوات الناقلة

- منتخب بلجيكا × منتخب هولندا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة bein sports connect.

- منتخب جورجيا × منتخب البرتغال: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة bein sports connect.

تعديل موعد مباراة الدرع الخيرية بين أرسنال ومانشستر سيتى

تصرف جريء من الحكم محمد عادل خلال مباراة تنزانيا والنيجر فى تصفيات أمم إفريقيا 2023

موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

- منتخب أوكرانيا × منتخب كرواتيا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة bein sports connect.

- منتخب رومانيا × منتخب إسبانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة bein sports connect.

مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني

- إستوديانتس لابلاتا × سان لورينزو: في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- ساو باولو × أتليتيكو باراناينسي: في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- كروزيرو × فورتاليزا: في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- سانتوس × كورينثيانز: في تمام الساعة الثانية صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة بلجيكا هولندا بطولة أوروبا تحت 21 عام ا اسبانيا

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