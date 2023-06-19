موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المسابقة.

موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

من المقرر أن يكون موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد" معقل نادي مانشستر يونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

ستُذاع مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ويأمل منتخب إنجلترا في تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة بالمسابقة، حيث خاض ثلاث مباريات، وحقق فيهم الفوز جميعًا وحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

وخلال المباريات الثلاثية، سجل لاعبو إنجلترا 8 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفًا واحدًا فقط.

في المقابل، يرغب منتخب مقدونيا الشمالية في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا بمباراة اليوم، في محاولة لخطف وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، وذلك أملًا في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

مجموعة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، خلف إيطاليا صاحبة الوصافة بفارق الأهداف فقط.

كما تضم المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، منتخب أوكرانيا الذي يتواجد في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط أيضًا، بينما يتذيّل منتخب مالطة ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.