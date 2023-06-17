كريستيانو رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام البوسنة والهرسك بتصفيات يورو 2024

كشف روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب البوسنة والهرسك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.

ويقود كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، هجوم البرتغال في مباراة البوسنة والهرسك اليوم.

وجاء تشكيل البرتغال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: دانيلو، أنطونيو سيلفا، روبن دياز.

وسط الملعب: جواو كانسيلو، جواو بالينا، برونو فيرنانديز، رافائيل جيريرو.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

وتضم المجموعة العاشرة إلى جوار منتخب البرتغال، منتخبات سلوفاكيا ولوكسمبورج والبوسنة والهرسك وأيسلندا ولشتنشتاين.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وانتصر منتخب البرتغال على نظيره منتخب لشتنشتاين في الجولة الأولى من التصفيات بأربعة أهداف دون رد، ثم فاز على منتخب لوكسمبورج بستة أهداف دون رد في الجولة الثانية من التصفيات.