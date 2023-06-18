الشوط الأول.. إيطاليا يتقدم على هولندا بثنائية فى مباراة تحديد المركز الثالث بدورى الأمم

أنهى منتخب إيطاليا، الشوط الأول بتقدم على نظيره الهولندي، بهدفين دون مقابل، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية "2022/ 2023"، والتي تجمعهما على ملعب "دي جرولش فيسته" بمدينة أنشخيدة.

افتتح فيديريكو دياماركو، التسجيل مبكرًا للمنتخب الإيطالي، في الدقيقة 6. الهدف جاء من كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء وصلت إلى جياكومو راسبادوري الذي مررها إلى فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رائعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف دافيد فراتيسي، الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب إيطاليا، ترتطم بالدفاع ومن ثم تصل إلى فراتيسي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

الدقيقة 40، شهدت أخطر فرص منتخب هولندا، عندما أهدر كودي جاكبو، انفرادًا محققًا وتامًا بالمرمى بطريقة غريبة، ليحرم منتخب "الطواحين" من هدف تقليص الفارق.

وبدأ منتخب إيطاليا، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دونارما.

خط الدفاع: تولوي – بونجيورنو – أتشيريي.

خط الوسط: جنونتو – فراتيسي – كريستانتي - ماركو فيراتي – ديماركو.

خط الهجوم: راسبادوري – ريتيجوي.

بينما بدأ منتخب إيطاليا، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جوستين بيلو.

خط الدفاع: دومفريس- جيرترويدا- فيرجيل فان دايك- ناثان آكي.

خط الوسط: ماتس ويفر- فرينكي دي يونج- سيمونز.

خط الهجوم: دونيل مالين- كودي جاكبو- نوا لانج.