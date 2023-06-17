السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنجلترا تكتسح مالطة برباعية وتعزز صدارتها للمجموعة الثالثة فى تصفيات أمم أوروبا

إنجلترا ومالطة
إنجلترا ومالطة

اكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه المالطي 4 /  صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هدف عكسي سجل فيردينانندو أباب في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ترينت أليكساندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 31 سجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء، قبل أن يختتم كالوم ويلسون رباعية فريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مالطا المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.

منتخب إنجلترا منتخب مالطة تصفيات امم اوروبا 2024 مباراة إنجلترا ومالطة

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