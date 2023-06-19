موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى المصرى 2023 والقنوات الناقلة

يتساءل البعض من محبي وعشاق كرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة حيث خاض المارد الأحمر آخر مبارياته ضمن مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 أمام فريق الوداد الرياضي المغربي، والذي انتهت بتعادل الفريقين وفوز النادي الأهلي بالبطولة بمجموع المبارتين، ليكون بذلك قد حصد اللقب للمرة الحادية عشر له في تاريخه ليعاود الفريق الظهور مجددا بعد فترة التوقف الدولي، وتكون موعد مباراة الأهلي المقبلة يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي حرس الحدود، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من جولات الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق 22 من شهر يونيو الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد الكليه الحربيه في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري و المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، والمباريات المحلية، كما يتم إجراء تغطية لأحداث المباراة وما قبلها عبر الاستوديو التحليلي الخاص بالقناه، بحضور عدد من أشهر المحللين الرياضيين، والنقاد، وكذلك الخبراء التحكيمين للتعليق على القرارات التحكيمية أثناء اللقاء.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

ويقبع فريق نادي حرس الحدود في قاع جدول الدوري المصري الممتاز حيث يعتبر من الأندية المهددة بالهبوط خلال الموسم الحالي، فهو لم يحصل خلال 30 مباراة خاضها إلا على 20 نقطة فقط، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات بينما تلقى 18 هزيمة خلال مشواره في الدوري.

في الناحية الأخرى يقبع النادي الأهلي في وصافة جدول الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت حيث حصد المارد الأحمر 62 نقطة في 24 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي فاز في 19 مباراة وتعادل في خمس مباريات بينما يظل قائمة الهزيمة ناصعة لديه ويعتبر بذلك النادي الأهلي هو الأقل من حيث الأندية خوضا للمباريات خلال الموسم الحالي، ولديه العديد من المباريات المؤجلة التي قد تؤمن صدارته للدوري، بالفوز بالبطولة في حال تحقيق نتائج ايجابية في المباريات المقبلة.