كولر يمنح الثلاثي الدولي راحة إضافية.. ويضع برنامجا لضغط مباريات الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر منح الثلاثي الدولي محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم راحة من تدريبات الفريق لمدة يوم إضافي بعد خروجهم من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة غينيا.

وفضل الجهاز الفني منح هؤلاء اللاعبين يوم راحة إضافيا قبل انضمامهم لتدريبات الفريق غداً الإثنين والاستعداد لخوض مباريات الفريق المؤجلة والتي تبدأ بمواجهة حرس الحدود.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي برنامجا بدنيا وفنيا للاعبي الفريق لمواجهة ضغط المباريات يتضمن إراحة بعضهم وتطبيق عملية التدوير لمنع تسلل الإرهاق خاصة أن الفريق سيخوض 11 مباراة فى أقل من 32 يوما بينها 10 مواجهات فى الدورى وواحدة فى كأس مصر.

ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي ضغط من المباريات فى الفترة المقبلة تبدأ بمواجهة الحرس فى التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل ثم منتخب السويس مساء الأحد 25 يونيو بكأس مصر ثم الخميس 29 يونيو بمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والأحد 2 يوليو أمام فيوتشر بالدورى والإسماعيلى يوم 5 يوليو ثم الاتحاد السكندرى يوم 8 يوليو بالدورى.

في المقابل يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إعداد تقرير مفصل عن فريق حرس الحدود استعدادا للمباراة المقبلة حيث يرغب فى دراسة المنافس جيدا من أجل الحصول على الثلاث نقاط لحسم بطولة الدوري

وكان المدير الفني للأهلي قد عاد مساء أمس السبت من مسقط رأسه بعد الإجازة التي حصل عليها عقب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الــ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يبدأ قيادة تدريبات الأهلى بعدما منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 7 أيام عقب الفوز باللقب القارى والعودة للمغرب استغلها البعض فى السفر خارج مصر وقضاء الإجازة.