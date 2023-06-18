الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتحرك للحصول على موافقات «موكب البطولات».. ويضاعف المكافآت

الأهلى
الأهلى

يعقد مجلس إدارة نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، خلال الأسبوع الجارى، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المختلفة، أولها تنظيم احتفالية كبرى فى منتصف يوليو المقبل، احتفاءً بحصد فرق «القلعة الحمراء» ٢٣ بطولة فى مختلف الألعاب الجماعية.

ويناقش مجلس الأهلى أيضًا خطط تدعيم فرق اليد والسلة وكرة القدم، التى ستشارك ببطولة كأس العالم للأندية فى اللعبات الثلاث خلال الفترة المقبلة، إلى جانب اعتماد مضاعفة مكافآت الفوز لفريق كرة القدم من ٤٠٠ إلى ٨٠٠ ألف جنيه لكل لاعب، وفقًا لنسب المشاركة فى المباريات، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم زيادة جوائز دورى أبطال إفريقيا، التى توج الفريق بلقبها على حساب الوداد المغربى.

وكشف مصدر مسئول عن بدء إدارة الأهلى التحرك مبكرًا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، لتنظيم «موكب» يجوب مقار وفروع النادى بالكئوس المحلية والقارية التى توجت بها فرق «القلعة الحمراء»، مع منح الجماهير والأعضاء فرصة لالتقاط صور تذكارية مع هذه الفرق.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، خلال الساعات القليلة المقبلة، اجتماعًا مع محمود الخطيب، رئيس النادى، للاطلاع على رؤية المدرب السويسرى بشأن الصفقات المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة فى مركز المهاجم.

وحدد «كولر» فى تقرير فنى قدمه إلى إدارة الأهلى ٦ مراكز تحتاج للدعم بصفقات جديدة هى: مدافع وظهير أيسر ووسط مدافع ووسط مهاجم وجناح أيسر ورأس حربة صريح، مشددًا على ضرورة التعاقد مع لاعبين بمواصفات مميزة فى هذه المراكز، تستطيع إفادة الفريق والتأقلم بسرعة مع باقى العناصر، من أجل استمرار المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية، ومتمسكًا فى الوقت ذاته بضم مهاجم أجنبى وليس محليًا.

ورد مصدر فى إدارة التعاقدات بالأهلى على الأنباء التى ترددت بشأن وصول عروض من أندية قطرية وسعودية للتعاقد مع الثنائى الشاب: كريم الدبيس ورأفت خليل، مؤكدًا أن إدارة النادى لم تتلقَ عروضًا رسمية فى هذا الإطار.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن ما يُنشر مجرد كلام وكلاء لاعبين، لافتًا إلى ترحيب مارسيل كولر بإعارة الثنائى، لمنحهما خبرات المشاركة فى دورى قوى خارج مصر، إلى جانب تحقيق استفادة مالية للاعبين والنادى.

وبالنسبة لموقف حمدى فتحى وانتقاله إلى الدورى القطرى، قال المصدر إن موقف لاعب الوسط لا يزال عالقًا حتى الآن، وسط مفاوضات جارية حاليًا على المقابل المادى، وإن كان هناك اتفاق مبدئى على إتمام الصفقة. 

 

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