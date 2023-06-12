الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل اليوم بعثة النادى الأهلى بمطار القاهرة الدولى

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرصه على استقبال بعثة النادى الأهلي، اليوم، بمطار القاهرة الدولي في الساعة الثامنة صباحًا، عقب تتويج المارد الأحمر بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحدة في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.


وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

 

-فوز النادي الأهلي حافز كبير للمنتخب المصري قبيل مباراته مع غينيا وخاصة للاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب

 

وتقدم صبحي، بالتهنئة القلبية إلي النادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.


وقال صبحي : "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شىء مفرح جدآ للكرة المصرية، وتتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على ريادة الكرة المصرية"، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق لقب البطولة الأفريقية، قائلًا: "تتويج الأهلي بدوري الأبطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية،

 

 

كما أضاف أن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، يمثل دعم وحافز للمنتخب، وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعدادا لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأجواء المناسبة الأندية المصرية الحادية عشر الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيس

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