تصرف جريء من الحكم محمد عادل خلال مباراة تنزانيا والنيجر فى تصفيات أمم إفريقيا 2023

أقدم الحكم المصري محمد عادل، على تصرف جريء، خلال إداراته مباراة تنزانيا والنيجر، والتي أقيمت أمس الأحد، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقام عادل، بطرد جامعي الكرات الواقفون خلف مرمى منتخب تنزانيا، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر اللقاء، لقيامهم برمى الكرات داخل أرضية الملعب، من أجل تشتيت انتباه لاعبي منتخب تنزانيا.

وتوجه عادل إلى حاملي الكرات وطالبهم بتركها ومغادرة أرضية الملعب، وسط غضب الجهاز الفني للمنتخب التنزاني.

Los alcanzapelotas de Tanzania demoraron el partido contra Níger 🇳🇪 tirando ⚽ todos al mismo tiempo. El árbitro los expulsó, pero quién nos quita éste MOMENTAZO! 😂🇹🇿⚽pic.twitter.com/nk0yNllYrE — Fodboldworld (@fodboldword) June 18, 2023

وكان منتخب تنزانيا، قد تغلب على ضيفه منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب التنزاني، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد النيجر، عند نقطتين، في المركز الرابع، ليودع رسميًا النهائيات.

وتحتل الجزائر، صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما تحتل أوغندا، المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.