الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تصرف جريء من الحكم محمد عادل خلال مباراة تنزانيا والنيجر فى تصفيات أمم إفريقيا 2023

الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل

أقدم الحكم المصري محمد عادل، على تصرف جريء، خلال إداراته مباراة تنزانيا والنيجر، والتي أقيمت أمس الأحد، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقام عادل، بطرد جامعي الكرات الواقفون خلف مرمى منتخب تنزانيا، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر اللقاء، لقيامهم برمى الكرات داخل أرضية الملعب، من أجل تشتيت انتباه لاعبي منتخب تنزانيا.

وتوجه عادل إلى حاملي الكرات وطالبهم بتركها ومغادرة أرضية الملعب، وسط غضب الجهاز الفني للمنتخب التنزاني.

وكان منتخب تنزانيا، قد تغلب على ضيفه منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب التنزاني، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد النيجر، عند نقطتين، في المركز الرابع، ليودع رسميًا النهائيات.

وتحتل الجزائر، صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما تحتل أوغندا، المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.

محمد عادل تنزانيا النيجر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 الجزائر اوغندا

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