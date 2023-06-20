الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعديل موعد مباراة الدرع الخيرية بين أرسنال ومانشستر سيتى

الدرع الخيرية
الدرع الخيرية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعديل موعد انطلاق مباراة الدرع الخيرية للموسم المقبل.
مباراة الدرع الخيرية بإنجلترا، هي بمثابة مباراة السوبر في الدوريات الأوروبية، وتقام في بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس، أو وصيف الدوري في حالة تتويج بطل الدوري بكأس الاتحاد.
وتوج مانشستر سيتي في الموسم الماضي، بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ليشارك أرسنال في مباراة الدرع الخيرية بصفته وصيف بطولة الدوري.
ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله أن المباراة ستقام يوم الأحد 6 أغسطس المقبل، في الرابعة عصرًا، بدلًا من الموعد الأول والذي كان مقررًا لها الخامسة والنصف بتوقيت إنجلترا.

وبالأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين القاهرة ولندن، فإن مباراة الدرع الخيرية ستنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن.
وأكد النادي في بيانه، أن تعديل موعد المباراة جاء بعد محادثات مع شركاء البث والسلطات المحلية والشرطة والأندية المتنافسة "أرسنال ومانشستر سيتي".

وأشار البيان إلى أن القرار تم اتخاذه لاعتبارات ظروف التنقل للجماهير العائدة إلى مدينة مانشستر عقب المباراة.

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