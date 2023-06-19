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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة فرنسا
موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024

موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المسابقة.

موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 

من المقرر أن يكون موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024، اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "فرنسا".

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024 

ستُذاع مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويسعى منتخب فرنسا، تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب، في مواصلة نغمة الانتصارات، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الثاني للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد أزمته الأخيرة مع ناديه بشأن مستقبله، واقتراب رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم المقبل 2023-2024.

في المقابل، يرغب منتخب اليونان أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، في محاولة منه لخطف صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2024.

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مجموعة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024

ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2024، برصيد 9 نقاط، متفوقًا على منتخب اليونان صاحب الوصافة رصيد 6 نقاط.

كما تضم المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، منتخب هولندا الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخبي إيرلندا وجبل طارق في المركزين الرابع والخامس بدون رصيد من النقاط.

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