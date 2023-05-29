الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«رونالدو» على رأس قائمة البرتغال استعدادًا لمواجهتي البوسنة وإيسلندا في تصفيات يورو 2024

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهتين أمام كل من البوسنة والهرسك وإيسلندا، في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت القائمة، التي ضمت 26 لاعبًا، تواجد عدد من النجوم، يأتي في مقدمتهم القائد كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

كما ضمت القائمة، كل من رافائيل لياو، مهاجم إي سي ميلان الإيطالي، وديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وجواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني والذي انتهت إعارته مع تشيلسي، وبرونو فيرنانديز، صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيستقبل منتخب البرتغال، ضيفه منتخب البوسنة والهرسك، يوم السابع عشر من يونيو المقبل، على ملعب (ستاديو دا لوز) بالعاصمة لشبونة، قبل أن يحل ضيفًا على إيسلندا، بالعاصمة ريكيافيك، يوم العشرين من نفس الشهر.

ويحتل المنتخب البرتغالي، صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن منتخب سلوفاكيا، صاحب المركز الثاني.

 

قائمة المنتخب البرتغالي لمباراتي البوسنة والهرسك وإيسلندا 

 

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي)

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيسلن سيميدو (ولفرهامبتون) – جونكالو إيناسو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ الألماني) – بيبي (بورتو) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) - دييجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - توتي جوميز (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الوسط: برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – ريناتو سانشيز (باريس سان جيرمان) – ريكاردو هورتا (سبورتنج براجا) – أوتافيو (بورتو) – روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – دييجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جونكالو راموس (بنفيكا) – جواو فيليش (تشيلسي الإنجليزي) – رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).

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