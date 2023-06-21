الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع “الدستور”، للمواطنين مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في المحافظات، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان و لإقامة الصلوات الخمس في المساجد المعتمدة في كافة محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في المحافظات

يمكن معرفة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في المحافظات من خلال النشرة الخدمية التي تقدمها الدستور للقراء في مختلف المجالات وإليكم مواعيد الصلوات الخمس في المحافظات:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:33 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:03 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:34 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 4:01 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:56 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:31 مساء.


موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:06 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:01 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:36 مساء.

موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 4:13 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:57 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:29 مساء.

 

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موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:25 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:09 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:39 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:04 مساء.


موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:56 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:27 مساء.

 

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