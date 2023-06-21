الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار خلال ساعات اليوم وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصرية للعملات المالية للدول العربية الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك المصرية منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي 2023 وذلك عقب عدة قفزات متتالية بفعل قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وإليكم أسعار الصرف في البنوك:-

وصل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه في عمليات الشراء و 30.94 في عمليات البيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB استقرار الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 20 /6 /2023 فى البنوك المصرية

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار في عمليات الشراء نحو 30.85 جنيه وفي عمليات البيع نحو 30.95 جنيه.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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