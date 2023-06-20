انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في سوق الصاغة

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو تراجعها بشكل كبير حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2180 جنيه متراجعا بقيمة 20 جنيها عن أمس.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، إن هناك حالة من الركود وتراجع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة مع زيادة حجم المعروض حيث يهتم المصريين خلال موسم عيد الأضحي المبارك بشراء اللحوم ومستلزمات العيد .

وأضاف “منيب” في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن دخول الذهب من الخارج مع العائدين من المصريين وفق قرار مجلس الوزراء أدى إلى منع حدوث مضاربات على الذهب كما حدث في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن قرارات الدولة أدت إلى ضبط سوق الذهب .

سعر جرام الذهب

جاءت أسعار الذهب كالاتي

سعر عيار 18 سجل نحو 1869 جنيها للجرام .

سعر عيار 21 سجل نحو 2180 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل نحو 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 17440 جنيها للجرام.

تراجع العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في أغسطس بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة عن 1961.75 دولار للأونصة بانخفاض بنسبة 0.03 % ، كما تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض عند 1956.85 دولار للأونصة.

عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.28 % للمتاجرة به على 102.12 دولار.