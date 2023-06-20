الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والمستندات المطلوبة

تقديم الأزهر رياض
تقديم الأزهر رياض الأطفال

زاد بحث أولياء الأمور عن رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 كي لا يفوتهم التقديم للعام الدراسي القادم 2023/2024 لأولادهم في المعاهد الأزهرية.

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

نوضح خلال السطور التالية رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والأوارق المطلوبة للتقديم وفق ما بينه بيان إدارة الأزهر الشريف. 

يمكن التقديم لرياض الأطفال في الأزهر الشريف من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر التي تيسر على أولياء الأمور التقديم الكترونيًا.

مع العلم أنه لم يتم فتح باب التقديم حتى الآن لمرحلة رياض أطفال وبمجرد فتح باب التقديم يتم تفعيل رابط التقديم في بوابة الأزهر 

عند التقديم يجب الدخول على بوابة الازهر الشريف من هنا.

اختيار ايقونة أولياء الأمور 

اختيار التقديم الالكتروني لرياض أطفال

وتعبئة الاستمارات المطلوبة للتقديم 

مع العلم أنه مع كل عام دراسي جديد يعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويكون مكتوب في صفحة التقديم لمرحلة رياض أطفال التالي 

تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهر و29 يوما.

وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

مع العلم أنه يراعى ما يستجد في هذا الشأن في بداية كل عام دراسي.

رابط بوابة الأزهر.. موعد فتح باب تقدم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

بوابة الأزهر الشريف.. لينك تقديم مدارس الأزهر 2023

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 2023 

من واقع سنوات التقديم الماضية لمرحلة رياض أطفال تكون الاوراق المطلوبة للتقديم للمرحلة من أجل العام الدراسي كالتالي:- 

  • إجراء المقابلة الشخصية
  • أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة
  • صوة من البطاقة الشخصية للأب والأم
  • 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء
  • صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية
  • نسخة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي
  • الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد
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بوابة الأزهر الإلكترونية.. طريقة التقديم رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي 2023

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023| تفاصيل التقديم والاستعلام

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