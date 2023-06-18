وزير الرى يتابع إجراءات إدارة المنظومة المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إدارة المنظومة المائية لاستيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة لجميع الاستخدامات خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، كما تمت متابعة التعليمات الخاصة برفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية على الفور، ومنع تراكم القمامة والمخلفات الصلبة في الترع والمصارف والمجاري المائية.

متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف

اجتماع الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري

كما أكد الدكتور هاني سويلم على ضرورة قيام مسئولي الوزارة في مختلف المحافظات بالتنسيق الفوري والمستمر، وذلك لمتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف، وأيضًا جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لمنع أية مشكلات تواجه المنتفعين في توفير المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية وعدم وجود اختناقات في نهايات الترع.

الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري

كذلك، شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة متابعة أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية في زمام الأراضي وبمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا، بالإضافة إلى توفير أعمال الصيانة وتنفيذها بالتشغيل الذاتي باستخدام معدات إدارات الصيانة الوقائية توفيرًا للنفقات والاعتماد على قطع الغيار المحلية، وتنفيذها بأعلى درجات الدقة.

عُقِدَ الاجتماع بحضور الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور هشام بخيت، مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري السابق، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى سنوسي، معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندسة سارة محمد في قطاع شئون مياه النيل.