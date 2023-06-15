الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: حرص مصري على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية

وزير الري
وزير الري

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سينزو موشونو، وزير المياه والصرف الصحي الجنوب إفريقي، وذلك على هامش الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو.

وأشار الدكتور سويلم للعلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا على كافة المستويات، معرباً عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأكد أنه يتم حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تمكين روابط مستخدمى المياه لتحسين الإدارة اللامركزية للموارد المائية، والتنسيق المشترك فى المبادرات الدولية والقارية ، وتنسيق الرؤي والإتجاهات فى المحافل الدولية، وتعزيز سبل مجابهة التغيرات المناخية والقدرة على التكيف.

وتوجه سويلم بالدعوة لدولة جنوب إفريقيا لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.

ومن جهته، أعرب الوزير الجنوب إفريقي عن سعادته بهذا اللقاء والذى يعد الأول له مع شقيقة الوزير المصرى، والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا الدولتين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور سويلم الدكتور هاني سويلم الجمعية العمومية للأمكاو الجمعية العمومية

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